Fransa, karbon salmayan uçak projesi için 1,2 milyar avro ayırdı

Sektördeki sivil ve kamu aktörlerini bir araya getiren Sivil Havacılık Araştırma Konseyi’nin (CORAC) teknolojik yol haritasında, elektrik veya hidrojen yakıtıyla çalışacak hibrit uçağı geliştirmek olduğunu kaydeden Djebbari, söz konusu uçağın 2035’te üretilmesi planlanan ve sadece hidrojen yakıtıyla çalışacak uçak için baz model olacağını ifade etti.

Bakan Djebbari, CORAC’a sağlanacak kredilerin yüzde 78’inin karbonsuzlaştırmaya ayrıldığını vurgulayarak “Finansman, beş yılda aşamalı sağlanacak, ancak 2022’de 300 milyon avro vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ekimde açıklanan France 2030 planı, beş yıl içerisinde ülkede endüstriyel rekabet ve gelecek teknolojileri geliştirmek için 30 milyar avro yatırım öngörüyor.