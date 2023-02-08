Fransa, deprem bölgesinde sahra hastanesi kuruyor

İspanya ve İsrail’in ardından Fransa da deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere Türkiye’ye 81 kişilik yeni bir ekip göndereceğini açıkladı.

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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 18:19 itibariyle 9 bin 57.

Arama-kurtarma çalışmaları sürerken dünyadan da Türkiye’ye ekip ve yardım gönderiliyor.

İsrail ve İspanya deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracağını açıklamıştı. Fransa hükümeti de bölgede sahra hastanesi kurmak üzere Türkiye’ye 81 kişilik yeni bir ekip göndereceğini bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter’dan Fransa’nın Türkiye’deki depremler nedeniyle gönderdiği 136 kişilik kurtarma ekiplerine ek olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebiyle güvenli bir sahra hastanesi kurmayı taahhüt ettiğini belirtti.

Hastanede itfaiyeciler dahil askeri sivil savunma eğitiminden sorumlu 81 personelin görev yapacağını aktaran Darmanin, bu taahhüdün Avrupa dayanışması çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

Darmanin, hastanenin depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edileceğine dikkati çekti.

Fransa, Kahramanmaraş merkezli depremler için daha önce iki uçakla Adana’ya gönderdiği 136 kişiden oluşan iki enkaz altı arama ve kurtarma ekibine ek olarak 61 itfaiyeci, 2 doktor, 4 hemşire, 1 veteriner ve 6 özel eğitimli köpeğin bulunduğu üçüncü uçağı göndermişti.

İlk iki uçak Adana’ya son ekibi taşıyan uçak ise Gaziantep’e inmişti.