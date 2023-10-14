Fransa, Belçika ve Portekiz EURO 2024 gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 7’nci hafta maçlarına devam edildi.
Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7’nci haftanın ikinci gününde üç grupta yedi karşılaşma yapıldı.
Öne çıkan maçlarda, B Grubu’nda Fransa, konuk olduğu Hollanda’yı 2-1 yenerek finallere kalmayı garantiledi.
F Grubu’nda Belçika, deplasmanda Avusturya’yı 3-2’lik skorla geçti ve final vizesi alan diğer takım oldu.
J Grubu’ndaysa Portekiz, ağırladığı Slovakya’yı 3-2 yenerek EURO 2024’e katılmayı garantiledi.