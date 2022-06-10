Fransa-Belçika sınırındaki bölgede 30 yılı aşkın süreyle onlarca kadına tecavüz eden kişi hakim karşısına çıktı

Fransa-Belçika sınırına yakın bölgelerde 30 yılı aşkın süreyle onlarca kadına tecavüz etmekle suçlanan Dino Scala (61) hakim karşısına çıktı.

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Bir sanayi tesisinde çalışan ve yerel bir futbol takımının antrenörlüğünü yapan Scala, dört yıl önce Belçika sınırına yakın bir Fransız köyünde tutuklanmıştı. 1988’den beri sınırın her iki tarafında onlarca kadına cinsel saldırıda bulunan Scala, 2018’de, Belçika’nın Fransa sınırı yakınlarındaki Erquelinnes kasabasında 17 yaşındaki bir öğrenciye saldırdıktan sonra yakalanmıştı. Elinden kurtulan öğrenci, aracının plakasını ezberlemiş, bu bilgi polisin onun izini bulmasını sağlamıştı.

Scala, kadınlara yönelik 40 cinsel saldırıyı itiraf etmiş, soruşturmada bahsi geçen 56 suçlamayı reddetmişti. İki ülkenin sınırındaki Sambre nehri çevresinde işlediği suçlar nedeniyle basın tarafından ‘Sambre tecavüzcüsü’ diye nitelendirilen Scala’nın 17 tecavüz, 12 tecavüz girişimi, 27 cinsel saldırı veya saldırı girişimiyle suçlandığı dava bugün başladı. İddianameye göre kurbanların en küçüğü 13 en büyüğü 48 yaşında.

Kadınların bazılarının hayatta olmadığı bazılarının da Fransa’nın Douai kentindeki davaya katılmak istemediği belirtildi.

Bazıları polise gitmekten çekindiği için Scala’nın cinsel saldırıda bulunduğu kadınların sayısının daha yüksek olabileceği belirtildi.

Scala’nın avukatı Margaux Mathieu ‘müvekkilinin en başından beri özgür iradesiyle suçlarını itiraf ettiğini ve soruları yanıtlayarak kendisini ifade etmek istediğini’ vurguladı.