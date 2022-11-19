Fitch, Türkiye’nin kredini notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ‘B’ ve not görünümünü ‘negatif’ olarak korudu.

Fitch. Fotoğraf: Reuters

Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6, 2023’te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiğini; ortalama yıllık enflasyon tahmininin ise bu yıl için yüzde 72,5, 2023 için de yüzde 59 olacağını öngördü. Fitch, eylül tahmininde, Türkiye’nin bu yıl yüzde 5,2, 2023’te yüzde 3 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Fitch’in açıklamasında, turizm gelirlerinin beklentilerin üzerinde olması ve devam eden ihracat artışının ithalattaki enerji kaynaklı yükselişi sınırlamaya yardımcı olduğu belirtilerek, cari açığın 2022’de Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 6,1’ine ve 2023’te yüzde 4,3’üne denk gelmesinin beklendiği kaydedildi.