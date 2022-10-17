Fitch: Türkiye’de enflasyon hızlı gerilemeyecek, büyüme yavaşlayacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’de enflasyonun hızlı şekilde gerilemeyeceğini ve büyümenin yavaşlayacağını öngördü.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin webinar düzenledi.

BloombergHT’nin aktardığına göre webinarda Türkiye’de kredi büyümesinin ‘makro ihtiyati önlemlerin alınması nedeniyle muhtemelen zayıflayacağı’ belirtildi.

Fitch’in Kıdemli Direktörü Lindsey Liddell makro ekonomik belirsizlik, sektörel yoğunlaşma, vade yapısı ve yüksek döviz cinsi krediler sebebiyle Türkiye’deki bankaların varlık kalitesi riskinin yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti. Sunumda varlık kalitesi riskinin ‘yavaş ilerleyen ancak ciddi bir risk olduğu’ belirtildi.

Liddell, bankaların kârlılık görünümünün kötüleşmeye devam edeceğini söyledi. Sunumda ayrıca bankaların gelir büyümelerinin enflasyonist maliyet baskılarını azalttığı ifade edildi.

Fitch geçen ay, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini düşürürken Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5’ten yüzde 5,2’ye yükseltmişti.

Fitch, Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu B+’dan B’ye indirmiş, görünümünü ise ‘negatif’ olarak teyit etmişti.