Filipinler’de öğrenciler, üniversite sınavına ‘kopya engelleyici şapkalarla’ girdi

Filipinler’de öğrenciler, üniversiteye giriş sınavına kendi yaptıkları ‘kopya engelleyici şapkalar’la girdi.

Fotoğraflar: BBC

BBC’nin haberine göre, Legazpi kentindeki bir kolejdeki öğrencilerden başkalarının kağıtlarına bakmalarını engelleyecek bir başlık takmaları istendi.

Sınavdaki öğrencilerden bazıları karton, yumurta kutusu ve kağıtlardan yaptıkları çeşitli şekillerdeki şapka, dürbün ve yanlara bakmayı engelleyen gözlüklerle bazıları ise motosiklet kasketiyle sınava girdi.

‘Kopya engelleyici şapkaları’ takan öğrencilerin görüntüleri viral oldu.

BBC’ye konuşan eğitimcilerse fikrin, sınavda kopya çekilmesini engellemek için ‘eğlenceli bir yol’ aramaları sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Mary Joy Mandane-Ortiz, fikrin denendiğini ve ‘gerçekten etkili’ olduğunu söyledi.

Fikrin ilk olarak 2013’te Tayland’ın başkenti Bangkok’ta denendiği kaydediliyor.