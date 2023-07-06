Fikri Sağlar: İktidar, koltuğunu bırakmamak için sarı muhalefet partileri oluşturdu

Diyanet’in açtığı yaz Kuran kursları sadece camilerde yapılmıyor. Okullar, hem MEB hem de vakıflar eliyle Kuran kurslarına dönüştürüldü. AKP’nin 21 yıldır hedeflediği 2023 değişimi tam gaz ilerliyor…

(…)

Bu durumun gerçekleşmesinin nedeni, liyakatsiz, basiretsiz hatta işbirliği içinde oldukları kuşkusu veren sağ muhalefettir…

Önceleri “sol düşünce çökmüştür” diye tezvirat yapan, sol partileri, STK’leri ve solda düşünen kişileri, aydındır, korkmaz ve iktidarı sorgular tedirginliğiyle yok saymaya çalışan iktidar, dış destek ve üst akılla yeni kurmacalar içine girmiştir. Algı yöneterek, ele geçirdiği iktidar koltuğunu bırakmamak için sarı muhalefet partileri oluşturmuştur.

Görülen o ki; BOP eş başkanlığıyla iş başına gelenleri ayakta tutan, Cumhuriyet’in ilkelerinin değiştirilmesine ses çıkarmayan, değerlerin yok edilmesine karşı (mış) gibi görünen, aksine iktidarın her adımını sinice destekleyen muhalefet de bir projedir…

Fikri Sağlar’ın yazısı