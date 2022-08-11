Fikri Sağlar: Hukuk devleti nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın değiştirilemez maddesinde, “devletin, laik demokratik sosyal HUKUK devleti” olduğu yazar!

Hukuk devleti nedir?

Yurttaşlarının can ve malını, temel hak ve özgürlüklerini, huzurunu, ülkenin bütünlüğünü, mutlu, güvenli ve refah içinde yaşayabilmesini sağlamak adına, evrensel hukuk ilkeleriyle anayasaya bağlı olarak koruyan, insan haklarına saygılı, adil bir hukuk düzeni kuran ve sürdüren, tüm eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı olan devlettir.

Hukuk devleti, yurttaşlarının aynı ve eşit haklara sahip olduğu temel ilkesinden hareketle, hak ve özgürlüklerini sınırlayan politik, ekonomik ve sosyal tüm engelleri kaldıran, dolayısıyla bireyi koruyan, halkın egemenliğine sekte vuran siyasal iktidarları denetleyen ve engelleyen en önemli güçtür!

Hukuk devletinde, idarenin işlemleri yargısal denetime tabidir, mahkemeleri tarafsız ve bağımsızdır, hak ve özgürlükler anayasal güvence altındadır…

Fikri Sağlar’ın yazısı