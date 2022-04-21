Fikri Sağlar: AKP ülkeyi çok ama çok kötü yönetiyor

Evet, AKP ülkeyi çok ama çok kötü yönetiyor. Tek adam rejiminde devleti var eden tüm kurum ve kuruluşlar, işlevini kaybetti. Halkın temsilcisi TBMM etkisiz bırakıldı. Yargı taraflı ve bağımlı yapıldı. Davalar talimatla açılıyor, kimliklere göre karar veriliyor! Es kaza dava, “azıcık hukuk nosyonuna” uygun bir şekilde neticelenirse ya yargıç başka yere sürülüyor ya da dosya yeniden oluşturuluyor. Yani hukuk devleti olmaktan çıkarıldık!

Açlık, insanların canına tak etti. Umutsuzluk, ülkenin üzerine kara bulut olarak çöktü. Hak, özgürlük, adalet kalmadı. Adil olmayan, devleti kurumlarıyla yönetmeyen ve anayasal düzeni çıkarları için bırakan siyasal iktidarlar, koltukta kalmak için ülke kaynaklarına mafya ve çeteyi ortak ederler… Siyasetçi, bürokrat mafya ile çeteleşen devletler, narko/devlet haline gelir, hukuk devleti olmaktan uzaklaştıkça haydut/devlet kimliğine bürünürler!

Fikri Sağlar’ın yazısı