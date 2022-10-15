Fikirtepe’de 24 katlı binada yangın

İstanbul Kadıköy’de 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yok.

Fotoğraf: Twitter / Canan Kaftancıoğlu

AA’nın aktardığına göre Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’taki 24 katlı binada akşam saatlerinde yangın çıktı.

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması başlattı. Bina sakinleri tahliye edildi.

İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’ndan aktardığına göre yangının çıkış sebebi klima motoru.

Kaftancıoğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Kadıköy Fikirtepe’de ki yangında; olay yerinde olan Kadıköy Belediye Başkanımız @serdildara’nın verdiği ilk bilgiye göre klima motorlarından çıkan ve itfaiye tarafından kontrol altına alınmış yangında şu ana kadar can kaybı ve yaralının olmaması bu acı günde tesellimiz.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter’dan yangının kontrol altına alındığını doğrulayarak herhangi bir can kaybı olmadığını söyledi.