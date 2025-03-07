Figen Çalıkuşu: Hukuk bulunmuyor, insan hakları yok sayılıyor, kimse kendini güvende hissetmiyor

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Bugün ülkede hukuk bulunmuyor, insan hakları yok sayılıyor, kimse kendini güvende hissetmiyor, herkes her an en saçma nedenlerle tutuklanabileceğini bilmenin tedirginliğini yaşıyor.

En temel haklarımız neredeyse arsızca çiğneniyor.

Siyasi iktidar, çeşitli talepler ileri sürüyor, her istediğini versek de hukuka döneceğinin bir garantisi yok.

Galiba tereddüt ve temkinin en temel nedeni de bu.

Buna karşılık “Terörsüz Türkiye” sürecinin ardından gelmesi beklenen “demokratikleşme”nin artık “şarta bağlı” olmayacağı ileri sürülüyor…

En büyük vaat bu elbette…

Ama tabii ki popüler soru da şu:

“Bu gerçekleşir mi?”

Kendiliğinden doğal olarak yürümesi ve uygulanması gereken temel hak ve özgürlüklere, hukuk devletine, demokrasiye kavuşacak mıyız?

Bölgesel konjonktüre ve bu süreci devreye sokan iradeye bir arada bakarak mevcut tartışmalara rağmen umudun bayrağını biraz daha yukarı kaldırabiliriz.

Eskinin geride bırakılacağı, sahici adımlar atılacağını umut edebiliriz.

Figen Çalıkuşu’nun yazısı