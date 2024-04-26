Figen Çalıkuşu: Erken seçim olur mu?

Devlet Bahçeli bir kez daha erken seçim derse ne olur?

Ortada bir enkaz var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin faili olduğu bir enkaz bu.

Hayat pahalılığına alıştırarak, yoksulluk sınırı altına asgari ücret ödeyerek, milyonlarca emekliyi 10 bin liraya mahkûm ederek yöneten bir “sultan rejimi” var ortada.

Bu enkazı kaldırmanın yolu erken seçim yapıp “yeni bir sultan” seçmek olabilir mi?

Ayrıca da… Erken seçim adı altında bir düzenleme de yok anayasada.

Seçimlerin yenilenmesi kararının parlamentoda alınması gerekir. TBMM’de kalkacak 360 ele ihtiyaç var.

Anlayacağınız erken seçim Bahçeli’nin istemesiyle olmaz…. AKP’li vekillerin de el kaldırması lazım.

Ya da Erdoğan’ın CB sıfatı ile karar alması gerek.

Eğer erken seçim yapmak isterse Erdoğan’ın Bahçeli’ye hiç ihtiyacı yok.

Kısacası, eski algılara dayalı refleks ile “Bahçeli isterse” tartışmaları boş ve yersiz tartışmalar.

Şimdi Ferdi Tayfur şarkılarıyla videolu romantik mesajlar veren Bahçeli’nin öyle etkili çıkışlar yaptığı eski zamanlarda parlamenter sistem vardı.

CB hükümet sisteminde bir kişinin iradesi var, parti başkanı ve cumhurbaşkanı olan bir kişinin.

Geldik mi aynı yere… Hani egemenliğin sahibi ulus idi, ülke insanları idi, milletin kendisi idi.

Geçmişler olsun. Biz egemenliği çoktan kaybettik.

Figen Çalıkuşu’nun yazısı