‘FETÖ’nün kaset kumpası’ davasında sanıklara ceza çıktı

‘FETÖ’nün kaset kumpası’ olarak adlandırılan davada bugün karar açıklandı.

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Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘FETÖ’ lideri Fetullah Gülen de sanıklar arasında yer alıyor.

Mahkeme, 120 sanığa altı yıl üç ay ile 92 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Sedat Zavar 92 yıl 10 ay, İlker Usta 81 yıl, Gürsel Aktepe 72 yıl üç ay hapisle cezalandırıldı.

Yener Dönmez 21 yıl, Fatih Ünel 13 yıl hapis cezası aldı.

Davada, CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanması konu ediliyordu.