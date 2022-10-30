‘FETÖ’ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen astsubay tutuklandı

İstanbul’da, ‘FETÖ’ üyesi olduğu gerekçesiyle 2017’de görevinden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay tutuklandı.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yaptığı dönemde terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen bir şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

KHK’yla ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Z.D, (45) Kartal ilçesinde yapılan operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Adreste iki sahte kimlik, bir sahte sürücü belgesi, bir astsubay personel kimlik kartı, iki ruhsatsız tabanca, 27 bin lira para, dört cep telefonu, dört sim kart, iki hard disk ve elektronik malzemeler bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D. tutuklandı.