‘FETÖ’ soruşturması: 60 tutuklama, 23 kişi aranıyor

2019 sonunda yüzde 60’ın üzerinde olan yabancı yatırımcıların pay senedi portföyündeki ağırlığı, 2020 sonunda yüzde 48’e, 2021 yılı sonunda ise yüzde 40’ın altına gerildi. 2020 yılı sonu itibarıyla 1,8 trilyon lira olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki (DTH) varlıkları, yüzde 53 artarak 2021 yılı sonunda 2,7 trilyon lira oldu.