‘FETÖ’ soruşturması: 60 tutuklama, 23 kişi aranıyor

İzmir merkezli 40 ilde ‘FETÖ’ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 162 şüpheliden 60’ı tutuklandı.
İzmir başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan 162 şüpheliden 160’ının işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden beşi gözaltı kararı sağlık durumu, ikisi mükerrer soruşturma, beşi delil durumu, 31’i ‘faydalı itirafçı’ olmaları nedeniyle kolluk birimlerince salıverildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60’ı tutuklanırken, 57’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA’nın haberine göre gözaltında bulunan iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ve jandarmanın 23 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.