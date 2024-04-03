Ferda Besli: Kredi faizleri daha ne kadar artacak?

Dünyadaki önemli merkez bankaları faiz indirimi ajandalarında. Ancak enflasyon ile mücadelede merkez bankaları henüz zafer ilan edemediler ve gözleri datada. Faizleri indirmek isteyen FED’i ABD’deki güçlü ekonomik aktiviteler elini zayıflatıyor. Üç faiz indirimi masada iken bir veya iki faiz indirimi ile sınırlı bir indirim olacak görünüyor. Çin’de PMI endeksinin 6 ay sonra ilk defa 50.8 gelmesi de dünya ekonomisi açısından olumlu gelişmeler. Yılın ikinci yarısında yurt dışı talep biraz ivmelenir görünüyor.

Sonuç olarak yüzde 50’yi bulan bir reel faizi şirketlerin ödemesinde zorluklar var. Hem içi hem de dış talep zayıf, maliyetler yükseliyor ve kur desteklemiyor. “Neden borçlanıyoruz? Daha az nasıl borçlanabiliriz? Finansman maliyetlerini nasıl düşürebiliriz?” sorularının çalışılması gerekir. Alternatifler, ihracat kredileri kullanmak yüzde 10-35 arasında maliyet daha düşük. Sermaye artışı ve assetlerde için üretime etkisi olmayan varlıkları elimizden çıkararak likiditeyi güçlendirmek diğer önerimiz.

Ferda Besli’nin yazısı