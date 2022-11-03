Feray Aytekin Aydoğan: İstenen öğretmen, halkın değil iktidarın öğretmenidir

Hayatında bir gün bile sınıfa girmeyen, bir çocuğun yaşamına dokunmayanlar öğretmenlerle ilgili bir kanunu, öğretmenlere rağmen uygulayabileceklerini, sınavla, kariyer basamaklarıyla, ücret farklılığı ile öğretmenleri ayrıştırabileceklerini tasarladılar.

Yüz binlerce öğretmen haklarına, öğrencilerinin eğitim hakkına sahip çıkmak için dün grevdeydi.

Yıllardır insanlığın evrensel değerlerini sınıf içinde her gün yeniden üreten öğretmenler dün sokaklarda ders verdi.

Bu denli güçlü bir itirazın, isyanın en önemli nedeni yıllardır öğretmenlik mesleğini değersizleştirmeye yönelik söylemlere, politikalara karşı sözün bittiği noktaya gelinmesiydi.

İstenilen öğretmen; halkın değil siyasi iktidarların öğretmenidir.

İstenilen öğretmen; çok çalışan, az kazanan örgütlenmeden uzak, esnek çalışmaya yatkın ve güvencesiz çalışmaya itiraz etmeyecek öğretmenlerdir.

İstenilen öğretmen; sürekli meslektaşları ile rekabet eden ve öğretmenlik mesleğinin önüne konulan sıfatlar üzerinden eğitimin parayla satın alınabilir bir meta haline getirilmesine itiraz etmeyecek öğretmenlerdir.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı