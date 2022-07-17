Feray Aytekin Aydoğan: Gençlerin bu sisteme bir kuruş dahi borcu yoktur

Aynı zamanda hemşire yetiştirmek demek emekçi yetiştirmek demektir. Bu sistem emeğiyle geçinen bir aileye çocuğunun emekçi olması için parayla okutmak zorundasın demektedir.

Tarihsel süreç üzerinden siyasi iktidarların izledikleri politikalar bize kamusal eğitim mücadelesinin sınıf mücadelesi ile yöneten-yönetilen, iktidar sahibi olan-olmayan düzlemleri ile ilişkisini çok net olarak göstermektedir.

Okulöncesinden yükseköğretime kamusal eğitim hakkı tartışılmaz bir haktır. Bir yandan tüm kamusal hizmetlere özelde de eğitim hizmeti alanına yönelik saldırıya karşı bu alanı fikri bir mücadele alanına dönüştürmek aynı zamanda da tüm alanları, her okulu, her üniversiteyi mücadele alanına dönüştürmek zorundayız.

Güncel mücadele başlığımız KYK borçları ise yığınağı yapacağımız yer şimdi burasıdır.

Tüm KYK borçları silinmelidir. Gençlerin bu sisteme bir kuruş dahi borcu yoktur. Yaşamlarının en güzel yıllarını çalanlardan alacaklı oldukları bir gelecek vardır.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı