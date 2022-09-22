Feray Aytekin Aydoğan: Dün faşizmin gövde gösterisini yaptığı gündü

Dün Cumartesi Anneleri’nin yargılandığı davanın 5’inci duruşması öncesi o acılara yine müdahale edildi. 16 kişi gözaltına alındı.

Dün bir kentin yargılandığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında “olağanüstü hal” ilan edildi. Gerekçe, ahlak adı altında insana, yaşama ait ne varsa yok edildiği bir ülkede dava için toplanacak grubun “genel ahlakın” korunması amacıyla tehdit oluşturmasıydı.

Dün 2 Temmuz Sivas Katliamı’nın,29 yıldır içimizde hiç sönmeyen yangının, firari sanıklarının yargılandığı davanın 29’uncu duruşmasıydı. Ertelendi.

Dün yaşamı boyunca demokrasi, barış mücadelesi veren Musa Anter’in davasının görüleceği gündü. Hukukun, adaletin kürsüsü olması gereken bir mahkemenin “insanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı uğramanın olmayacağına” karar vermesinin beklendiği bir gündü.

Dün İran’da örtünme kurallarını ihlal ettiği için katledilen Mahsa Amini için İran Başkonsolosluğu önünde “Mahsa Amini isyanımızdır” diyerek yüzlerce kadının isyan ettiği gündü. Laiklik kaybedilince ilk kaybedenin kadınlar olduğunu yıllardır bu topraklarda yaşayan kadınlar, gericiliğe isyanını haykırdı.

Bunca acıya, bu denli bedele nasıl direnir bir halk?

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı