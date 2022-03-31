Feray Aytekin Aydoğan: 1 milyon çocuk nerede?

2020-2021 örgün eğitim verilerinde 676 bin çocuğun örgün eğitim dışına çıkması buz dağının görünen yüzü bile değildi. MEB mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısının yüzde yüzlük artışla 321 bine yükselmesini müjde olarak duyurdu. Çocukların eğitim hakkından sorumlu olanlar tarafından çocukların ucuz iş gücü haline getirilmesi müjde diyerek açıklandı. Haftanın 4 günü çalıştırılan yalnızca bir gün okula devam edebilen, salgında yapılan düzenleme ile hafta sonu ve akşamları da okula gidebilirler denilerek bir günlük eğitim hakları da ellerinden alınan çocukların örgün eğitim istatistiklerinde yer alması yaşanılanların görünmez kılınma çabası…

Gerçeğin üstü ne kadar örtülmeye çalışılırsa çalışılsın bu yaşanılan yüz binlerce çocuğun gerçeği… 1 milyon çocuk örgün eğitim dışına çıkmış durumda… 1 milyon çocuk nerede? 1 milyon çocuk ne yaşıyor?

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı