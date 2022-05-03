Fenerbahçe’den Trabzonspor maçında açılan pankarta suç duyurusu

Fenerbahçe, Trabzonspor’un şampiyonluk maçında tribünde açılan dev pankart nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

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Trabzonspor, 30 Nisan’da Süper Lig’in 35’inci hafta maçında Antalyaspor’la Medical Park Stadı’nda karşılaşmış, maç sonunda şampiyonluğunu ilan etmişti.

Ancak maç öncesi açılan pankart tepki çekmişti. Pankartta, Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı’nın tüfeğinin namlusunun ucunda, Fenerbahçe’nin sembolü sarı kanarya bulunuyordu.

Sarı kanaryanın elindeyse ‘2010-2011 sezonunun şampiyonu Trabzonspor’ yazdığı görülmüştü. Bordo mavililer o sezon Fenerbahçe’nin şike yaparak şampiyon olduğunu öne sürüyor.

Ayrıca pankartla Fenerbahçe’nin Nisan 2015’te Rize deplasmanından dönüşte takım otobüsünün saldırıya uğramasına gönderme yaptığı da iddia edilmişti.

Dosya savcılıkta

Sarı lacivertli kulüp, bugünkü yazılı açıklamayla pankart hakkında Anadolu başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı:

“30 Nisan 2022 tarihinde Trabzonspor ve Antalyaspor arasında oynanan müsabakanın başlangıç düdüğünden önce Trabzonspor taraftarları tarafından açılan;

Trabzonspor yöneticileri ve güvenlik güçleri tarafından stadyuma girişi engellenmeyen pankartta, Fenerbahçemizi temsil eden kanarya figürü av tüfeğinin namlusunda yer alıyordu.

Bu pankart, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takım otobüsümüze yapılan, faillerinin hala bulunamadığı silahlı saldırıya atıfta bulunmakta ve bu hain saldırı meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu doğrultuda Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, hakaret, 6222 sayılı Kanun’da yer alan tehdit veya hakaret içeren tezahürat, şiddete neden olabilecek açıklamalar şeklindeki düzenlemeler uyarınca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 10270651903 iş emri numarasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu konunun takipçisi olacağımızdan ve bu pankartı hazırlayanların, bu pankartı stada sokanların ve buna engel olmayanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağımızdan Büyük Fenerbahçe taraftarının şüphesi olmasın.”