10 kişi kalan Beşiktaş, Fenerbahçe’yi evinde 4-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında 1-0 öne geçtiği derbide 10 kişi kalan Beşiktaş’a 4-2 yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında büyük yara aldı.

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Ülker Stadı’nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, golcü oyuncusu Enner Valencia’yla yüzde yüzlük iki net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 41’nci dakikada Valencia’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıya Fenerbahçe penaltı kazanarak başladı. 50’nci dakikada Arda’nın ara pasında Valencia, kaleciyle karşı karşıya durumda Welinton’un müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş, Welinton’un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 53’üncü dakikada Valencia penaltıyı auta attı.

58’nci dakikada ise Beşiktaş’ın beraberlik golü geldi. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun’un kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.

Bu golden sonra üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 62’nci dakikada öne geçti. Savunma arkasına atılan ara pasa hareketlenen Cenk Tosun, takımını 2-1 öne geçirdi.

Siyah-beyazlılar, şok gollerle morali bozulan Fenerbahçe karşısında 76’ncı dakikada Redmond’la 3. golü buldu ve skoru 3-1’e getirdi. Beşiktaş, maçın son anlarında 90+1’inci dakikada Aboubakar’la bir gol daha buldu. Fenerbahçe’de ise 90+5’inci dakikada İrfan Can Kahveci skoru tayin eden golü attı ve müsabaka 4-2 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 63 puanlı lider Galatasaray’ın üç puanla kapattığı haftada mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, bir maç eksiğiyle sarı-kırmızılıların dokuz puan gerisinde kaldı. Beşiktaş’sa puanını 52’ye çıkardı.

Yönetim istifaya davet edildi

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş’ın gollerinin ardından yönetime tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, birkaç defa yönetimi istifaya davet etti.

Taraftarlar son bölümde ise “Ali Koç istifa” diye tempo tuttu.

Kadıköy’de Beşiktaş alkışlandı

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy’de Beşiktaş’ı alkışladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, siyah-beyazlıların 90+1’inci dakikadaki dördüncü golünün ardından alkışla yönetimi protesto etti.

Valencia gollerine devam etti

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Enner Valencia, gollerini Beşiktaş karşısında da sürdürdü.

Maçın 41’inci dakikasında penaltından takımı öne geçiren 33 yaşındaki oyuncu, ligdeki 26’ncı golüne imza attı.

Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon resmi maçlarda ise 30’uncu golünü kaydetti.

Golcü oyuncu, 53’üncü dakikada ise bir penaltı atışından yararlanamadı.