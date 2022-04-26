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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe, Jorge Jesus haberlerini yalanladı


Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Portekizli Jorge Jesus’la anlaşıldığına dair haberleri yalanladı.

Fotoğraf: Twitter/@SLBenfica

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’yla Portekiz’in başkenti Lizbon’da görüşmüş, görüşmenin fotoğrafları basına sızmıştı.


Sarı-lacivertlilerin açıklamasında teknik direktör konusunda detaylı bir çalışma yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan ‘anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır. Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır. Konuyla ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmi mecralarımız üzerinden yapılacaktır.”

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