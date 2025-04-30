Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol

İstanbul başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında belediye iştirakleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ (İSFALT) ve KİPTAŞ’ın ihale ve projeler evraklarını istedi.