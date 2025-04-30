Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol

Süper Lig’de bu pazar oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek.
Karşılaşma, 4 Mayıs saat 19:00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak.
Ligde 34’üncü haftanın programı ve hakemleri şu şekilde:
2 Mayıs Cuma
20.00 | Antalyaspor – Konyaspor | Cihan Aydın
3 Mayıs Cumartesi
16.00 | Alanyaspor – Kayserispor | Ümit Öztürk
16.00 | Rizespor – Gaziantep FK | Mehmet Türkmen
19.00 | Hatayspor – Başakşehir | Ali Yılmaz
19.00 | Galatasaray – Sivasspor | Ozan Ergün
4 Mayıs Pazar
16.00 | Samsunspor – Eyüpspor | Muhammet Ali Metoğlu
19.00 | Fenerbahçe – Beşiktaş | Yasin Kol
19.00 | Adana Demirspor – Göztepe | Batuhan Kolak
5 Mayıs Pazartesi
20.00 | Kasımpaşa-Trabzonspor | Halil Umut Meler