Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs'ta

Trendyol Süper Lig’in 34’üncü haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar 19:00’da oynanacak.

Fotoğraf: AA

Ezeli rakipler Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak.

Ligin 32, 33 ve 34’üncü haftasının programı şöyle:

SON HABERLER

Türkiye ve İsrail heyetleri görüştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail’le Suriye’de ‘çatışmasızlık’ mekanizmasının kurulması için Azerbaycan’da ilk teknik görüşmenin yapıldığını duyurdu.