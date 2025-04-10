Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs'ta

Trendyol Süper Lig’in 34’üncü haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar 19:00’da oynanacak.
Ezeli rakipler Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak.
Ligin 32, 33 ve 34’üncü haftasının programı şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
Trendyol Süper Lig’in 34’üncü haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar 19:00’da oynanacak.
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