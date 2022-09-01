Fenerbahçe, Avis’le sözleşmeyi uzattı: KDV hariç 109 milyon lira

Fenerbahçe Futbol A.Ş., AVIS markasıyla sözleşmeyi uzattı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada KDV hariç 109 milyon liraya 2022-2023 sezonu için bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Fenerbahçe’nin KAP’a gönderdiği açıklama şöyle: “Şirketimiz, Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 2022-2023 sezonu için sözleşme bedeli 109.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır.”