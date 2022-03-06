Fenerbahçe: 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF’den bir yıldır yanıt bekliyoruz

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1959 öncesi şampiyonlukların tescili için başvurdukları Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) bir yıldır yanıt beklediklerini bildirdi.

Sarı lacivertliler, söz konusu tarihten önceki dokuz Türkiye şampiyonluğunun Süper Lig şampiyonluk sayısına dahil edilmesi için 6 Mart 2021’de TFF’ye resmen başvurmuştu. Fenerbahçe, şampiyonlukların Süper Lig’dekilere eklenmesinin ardından manevi ve maddi taleplerinin de karşılanmasını istemişti.

Kulübün bugünkü açıklamasında, talebin üzerinden bir yıl geçtiği belirtilerek, “1959 öncesi dönemde, bizzat kendileri tarafından ulusal olarak oynatılarak kazandığımız 9 Şampiyonluğumuzun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmiyet kazanmasını bekliyoruz” dendi.

‘Tarih 1959’dan ibaret değil’

Açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“TFF kayıtlarında, yakın geçmişte, bir kulüp için bu şampiyonlukların tanınmasının örneği açıkça ortada dururken bugün aynı hakka sahip olan başta kulübümüz olmak üzere hiçbir kulübün hakkı yok sayılamaz.

Hiçbir bahane bu tarihi gerçeği saklayamaz! Cevabı geciktirmek, bu tarihi yok sayamayacağı gibi cevapsız geçen her gün, bu konuda başvuru yapan birçok kulübün haklılığını daha da perçinlemek anlamına gelmektedir.

TFF’nin vereceği bu karar, aynı zamanda 1923 yılında kurulmuş olan kendi tarihine, Türk futbolunun tarihine ve Cumhuriyet tarihimize sahip çıkmak anlamına gelmektedir.

Her ne şartta olursa olsun, gündem ve puan durumundan bağımsız olarak haklı davamızın takipçisi olmaya ve bizimle birlikte şampiyonlukları tescil edilmeyen kulüplerin de bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz.

Türk futbol tarihi, Türkiye Cumhuriyet tarihidir ve 1959 yılından ibaret değildir!”