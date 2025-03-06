Fehmi Koru: Türkiye siyaseti uzun zamandır ilk kez Avrupa'daki gidişten olumlu anlamda ayrışıyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş’la görüştüğünü öğrendiğimde tespitimi paylaşmam şart oldu.

Tespitim şu: Türkiye siyaseti uzun zamandır ilk kez Avrupa’daki gidişten olumlu anlamda ayrışıyor.

Hatta Amerika’dan da…

Amerika’da Donald Trump, aşırılıkları kaşıyarak, seçmenlerin en kaba hislerine oynayarak başkan oldu. Görevi üstlendiği ilk günden başlayarak, kendisini Beyaz Saray’a taşıyan aşırıları bile şaşırtacak kabalıkta uygulamalara kapı araladı.

‘İslamofobi’ ile beslenen göçmen karşıtı bir çizgi izleniyor ABD’de. Ülkenin üzerine oturduğu temel ilkelere saygısız, ittifaklarını hiçe sayan, göreve getireceklerinde “Bizden – bizden olmayan” ayrımı uygulayan, kendisini anayasa ve yasaların üzerinde gördüğü için uygulamalarında hukukilik aramayan bir yönetim anlayışı…

Ultra zenginlerle iş tutuluyor, önüne engel çıkarabilecek kişi ve kurumları sindirmek, direnenleri cezaevlerine göndermekle tehdit etmek en sık kullanılan yöntemler…

Fehmi Koru’nun yazısı