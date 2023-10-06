Fed’den faiz artışlarını durdurma sinyali

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, “Fed’in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabilir” dedi.

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Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşlarıyla yükselen enflasyonun önüne geçmek isteyen dünyanın önde gelen merkez bankaları uzun süredir faiz artırıyor.

ABD’nin merkez bankası olarak bilinen Federal Rezerv Sistemi’nden bu faiz artışı serisini sonlandırabileceğinin sinyali geldi. Fed’in politika faizi aralığı şu an yüzde 5,25-5,50’de. Fed’in bir sonraki faiz kararı toplantısı 1 Kasım’da.

San Francisco Fed Başkanı Daly, ABD para politikasının kısıtlayıcı bölgeye ‘iyice’ girmesi, yüzde 2 enflasyona doğru çok fazla ilerleme kaydedilmesi ve ABD Hazinesi getirilerindeki son artışla birlikte Fed’in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini söyledi.

BloombergHT’deki habere göre Daly, New York Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşmada şunları dedi:

*Soğuyan bir işgücü piyasası görmeye devam edersek ve enflasyon hedefimize geri dönerse, faiz oranlarını sabit tutabilir ve politikanın etkilerinin çalışmaya devam etmesine izin verebiliriz.

*Son haftalarda uzun vadeli faiz oranlarındaki artışla birlikte, daha fazla adım atma ihtiyacımız azaldı çünkü finansal piyasalar zaten bu yönde hareket ediyor ve işi yaptılar.

*Yine de enflasyonun aşağıya doğru yürüyüşünde gerçek riskler var. Büyüme ve enflasyondaki yavaşlama durursa, faaliyet yeniden hızlanmaya başlarsa ya da finansal koşullar bu sıkılaşmanın bir kısmını tersine çevirir ve çok fazla gevşerse, bu verilere tepki verebilir ve para politikasının işi tamamlamak için yeterince kısıtlayıcı olduğundan emin olana kadar faizleri daha da artırabiliriz.