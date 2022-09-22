Fed sonrası dolar 20 yılın zirvesinde, dolar/TL için gözler Merkez Bankası’nda

Fed’in faiz artırımı sonrası dolar/TL 18,35’e kadar yükseldi. Bugün piyasada Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı izlenecek.

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MB’nin faiz için bir önceki toplantıda ‘yeterli‘ tanımlamasını yapması nedeniyle Reuters anketinde bu ay için beklenti politika faizinin yüzde 13’te sabit tutulacağı yönünde. Azınlıkta faiz indirimi tahmini de yer aldı.

MB, faiz indirimiyle birlikte önce döviz takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini daha belirleyici konuma getirecek adımlar da atmıştı.

MB’nin kredilerde atacağı adımlara ilişkin bir önceki Para Piyasası Kurulu metninde net bir mesaj verip ardından da adımlarını açıklaması nedeniyle bugün metindeki değişiklikler de takip edilecek.

Politikalarla, net ihracat, istihdam, yatırım odaklı kredilere öncelik verilirken bu sayede kalıcı cari fazlaya ulaşılması ve bu dengenin enflasyonda da kalıcı bir düşüş getireceği öngörülüyor.

MB’nin faiz kararı saat 14:00’da açıklanacak. Bugün ayrıca eylül tüketici güven endeksi ve MB, haftalık para ve banka, rezerv, menkul kıymet verileri de yayımlanacak.

Bankacıların öncü verilerden yaptıkları hesaplama geçen hafta MB’nin net rezervlerin yaklaşık 2 milyar dolar azaldığını, toplam rezervlerininse sınırlı arttığını gösteriyor.

TL, geçen ayki sürpriz faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2,1 değer kaybetti. Son günlerde küresel piyasalardaki sert satışlara kıyasla sınırlı yükselen kur 18,35’in üstüne kadar ulaştı. Kur bu sabah saat 9:35’te 18,35 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında TL, nisan sonundan beri yüzde 19, yılbaşından beri yüzde 28,1, son bir yıldaysa yüzde 54,3 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40’ın üzerinde değer kaybetmişti.

Fed sıkılaştırmaya devam edecek

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini art arda üçüncü defa 75 baz puan artışla yüzde 3-3.25 aralığına yükselterek faizlerin yılın geri kalanında artmaya devam edeceğine işaret etti.

Fed dün faiz kararıyla birlikte yayımladığı güncel ekonomik tahminlere göre hedef faiz oranını 2008’den bu yana en yüksek seviyeye yükseltti. Buna göre Fed, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4,25-yüzde 4,50, 2023’te de yüzde 4,5-4,75 aralığına yükselteceğini öngördü.

Faizlerin yıl sonu seviye tahmini, toplantıdan önce fiyatlanan seviyenin üzerinde kaldığı gibi, Fed yetkililerinin üç ay önceki tahminlerinin de 100 baz puan üzerinde yer aldı.

ABD’de faizlerin beklenenden daha yüksek seviyelere tahminlerden daha hızlı tırmanacağı beklentisiyle dolar 20 yılın yeni zirvesine yükseldi. Küresel borsalarda ayrıca sert satışlar görüldü.

İç gündemde hisse senedi piyasasındaki sert hareketler, Rusya’nın ödeme sistemi Mir’in kullanımı, Türkiye Rusya ilişkileri ve bu nedenle oluşan yaptırım endişeleri piyasalarda takip edilen konular arasında.