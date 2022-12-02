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Yaramazlara biraz batar!

FBI için Tiktok ‘ulusal güvenlik endişesi’

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, sosyal medya platformu Tiktok’un ABD için ‘ulusal güvenlik endişesi’ doğurduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Wray, Michigan Üniversitesinde katıldığı bir panelde Çin hükümetinin sosyal medya üzerindeki içerikleri manipüle ettiğini belirtti.


Çin’in TikTok üzerinden topladığı verileri casusluk için kullanabileceğine işaret eden Wray, “Tüm veriler, bizimle ortak değerleri paylaşmayan bir hükümetin elinde. Bu hükümet, ABD’nin çıkarlarına hizmet etmiyor. Bu, endişe yaratmalı” diye konuştu.

FBI, daha önce birçok kez TikTok üzerinden toplanan verilerin Çin hükümeti tarafından ‘kötü niyetli’ kullanılabileceğini söylemişti.

Öte yandan TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas, eylülde ABD Senatosunda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını savunmuştu.

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