Faturaları ödenmeyen üç caminin elektriği kesildi

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesindeki üç caminin elektriği, ödenmeyen faturalar nedeniyle üç gün önce kesildi.

Görüntüleri basına vereceğini söylemesinin ardından dağıtım şirketinin elektriği açtığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, “Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Bugüne kadar hiçbir dönem camilerin elektriği kesilmedi” dedi.

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Dağıtım şirketinin yetkilileri, faturaların ödenmemesi üzerine Güroymak’ın Gölbaşı beldesindeki Eski Köşk Camisi, Nur Camisi ve Gültepe Cami’sinin, elektriğini kesti. Sadece Gölbaşı’ndaki yeni camiye ait ödenmemiş altı faturanın toplam tutarı 7 bin 41 TL.

‘Gazeteye veriyorum’ denince acilen bıraktılar

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Avunç, üç camiinin üçünün de yaklaşık yedi aylık biriken faturasının olduğunu, kesinti nedeniyle ezan okunamadığını söyledi: “Üç gündür caminin elektriği yok. Bir Allah’ın kulu şu anda görünmüyor. ‘Sizi gazeteye veriyorum’ dediğim zaman hemen acilen gelip bıraktılar. Şu anda cemaatin hiçbir bilgisi yok.”

Üç gün elektriksiz kaldı

Cumhuriyet tarihinde böyle bir durumla karşılaşılmadığını belirten Mehmet Avunç, şunları dedi: “Bu, Diyanet’in hatası mıdır? Kimin hatasıysa bilmiyorum. Derhal elektriğin bırakılmasını istiyoruz. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Bugüne kadar hiçbir dönem camilerin elektriği kesilmedi. Ama bugün, üçüncü gündür; elektrik yok. Ben, elektrik dağıtım şirketiyle görüştüm, tüm borç yatırılmazsa elektriğin verilmeyeceğini söylediler. Ama ‘Basına veriyorum’ dediğim zaman hemen müftüyü aradılar, şimdi elektriği bıraktılar.”