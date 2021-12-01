Fatih’te metruk bir bina yola çöktü

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan metruk binanın büyük kısmı yola çöktü.

Fotoğraf: Twitter

Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde bulunan üç katlı binada akşam üstü saatlerinde çökme yaşandı.

Binanın boş olduğu öğrenilirken, olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Çökmeye tanık olan esnaf Sema Güzeloğlu, duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını dile getirdi: “Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk. Allah’tan can kaybı olmadı. Bina üç ay önce boşaltılmıştı, Birkaç hafta önce de yanmıştı.”