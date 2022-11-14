Fatih Polat: LGBTİ’ler nefret söyleminin manivelası haline geldi

Erdoğan, 2002 seçimleri öncesinde katıldığı Genç Bakış programında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bir defa eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı TV ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyorum.” O dönemler AKP’nin tabanında da bulunan LGBTİ’lerin kendilerini bir biçimde ifade edebileceklerini düşündükleri zamanlardı.

Bugün ise, LGBTİ’ler, AKP ve MHP’nin muhalefeti baskılayarak, kendi saflarını tahkim etmek amacıyla tepe tepe kullandığı bir nefret söyleminin manivelası haline getirildi. Bu yazı yazılırken son olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu düşmüş bir LGBT peşine. Böyle anlayışı ortaya koyan bir siyasi parti lideri olur mu?” ifadelerini kullanmıştı. Bu yazı yayımlanana kadar, Cumhur İttifakının bir sözcüsü daha bu konuda bir nefret ifadesi kullanmamış olursa bu köşede ‘yersiz tahminden’ tekzip gireriz. O derece.

Fatih Polat’ın yazısı