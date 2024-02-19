Fatih Polat: Escobar’dan İliç’e uzanan yol

Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan son sürece de böyle bir tarih üzerinden gelindi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Erzincan’ın İliç ilçesinde siyanür liçi yöntemi ile üretim yapılan altın madenindeki siyanür sızıntısı ile ilgili Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevlileri hakkında 11 Temmuz 2022 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

Arkadaşımız Özer Akdemir’in, 11 yıl önce 2013 yılında, Hayat Televizyonu için yaptığı ‘Çepeçevre Yaşam’ programında, İliç’te pasa yığınlarındaki akmayı, program konuğu TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Metalürji Yüksek Mühendisi Cemalettin Küçük ile birlikte tespit ettiğini hatırlatalım.

Bu madenle ilgili daha önceki itirazları ve şu anda Türkiye’nin dört bir yanında siyanürle altın arama faaliyetine devam eden yerli ve yabancı şirketleri hatırlatan çok sayıda yayın yapıldı.

İliç’te işçiler, bugüne kadar nasıl susturulduklarını, sendikanın bile bu susturma sürecinin bir parçası olduğunu dile getirdiler. O ‘kader’ böyle oluşturulmuştu.

Tüm bunlara rağmen, içindeki tüm canlılarla birlikte doğa ve insan için ölümcül sonuçları olan siyanürle altın arama faaliyeti nasıl devam ediyor?

Başa dönerek bağlayalım. Uyuşturucu baronu Pablo Escobar, kendi ekonomisinin parçası haline getirdikleriyle birlikte bir güçtü. İçinde devletler, politikacılar, yargı ve emniyet mensuplarının olduğu kapitalist bir sektörün baronuydu. Siyanürle altın arama faaliyeti de öyle. Yani karşımızda sadece tek tek şirketler yok. Geniş bir zehirli çıkar ağı var.

Fatih Polat’ın yazısı