Fatih Polat: Çocuk istismarı siyasetin değil de neyin konusu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber’e konuk oluyor ve İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesi’ ile ilgili olarak, “Çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir” diyor.

Soralım: Böyle bir olay siyasetin değil de neyin konusudur? Eğer siyaset kurumu, bu tür istismarlara yol açan iklimi besleyecek adımlar atmak yerine, bunu engelleyecek politikalara imza atmış olsaydı şimdi bu örnek yaşanır mıydı? Ayrıca, bugüne kadar birçok Cemaat yurdundan tarikat ve cemaat yurtlarından tecavüz haberleri geliyor olması ve bunların artık münferit olmayı aşan bir boyuta ulaşmış olması, lunapark işletmecisinin sorunu mudur? Siyasetin konusu değilse neyin konusudur bunlar? Eğer siyaset bu konuda çözücü adımlar atmazsa, sokaktaki herkes kendi kanunu işleterek mi bir çözüme ulaşmaya çalışacak?

Fatih Polat’ın yazısı