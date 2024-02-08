Fatih Özatay: Merkez Bankası’nın yüzde 30-42 tahmin aralığını değiştireceğini sanmıyorum

Bugün yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak Merkez Bankası. Son raporda 2024 sonu için tahmin edilen enflasyon aralığı yüzde 30-42 düzeyinde. Orta noktası ise yüzde 36. İlk merak edilen, yeni raporda enflasyon tahmininin değiştirilip değiştirilmeyeceği. Bu merakın ana nedeni ise Ocak enflasyonun yüzde 6.7 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşmesi. Ek olarak Şubat enflasyonunun bu gelişmeden etkilenerek daha önce tahmin edilenden biraz daha yüksek çıkma olasılığından söz ediliyor.

Son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından bu yana çok geçmedi; politika faizinin enflasyonla mücadele açısından artık yeteri kadar yüksek bir düzeye çıktığını söyledi Merkez Bankası. Bu durumda, Merkez Bankası’nın yüzde 30-42 tahmin aralığını değiştireceğini sanmıyorum.

Fatih Özatay’ın yazısı