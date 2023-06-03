Fatih Altaylı: Şimşek sadece Şimşek midir!

Herkesin arayıp sorduğu bir sual var.

“Mehmet Şimşek görev alacak mı?”

Emin olunuz ki bilmiyorum.

Ancak şunu biliyorum.

Mehmet Şimşek’in görevi kabul etmesi ile etmemesi arasında çok önemli bir fark var.

Mehmet Şimşek, Erdoğan’a “Evet” der ise bu başta İngiltere olmak üzere “Anglosakson” Dünyanın Erdoğan’ı sonuna kadar desteklemeye devam edeceği “Hayır” der ise desteğin bir yere kadar olduğu anlamına gelecektir.

Mehmet Şimşek’in varlığı, sadece Mehmet Şimşek’in varlığı değildir!

Fatih Altaylı’nın yazısı