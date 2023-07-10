Fatih Altaylı: Şerefsizleri siyasi irade açıklasın

Deprem yardımı olarak o akşam canlı yayında söz verilen paraların 41 milyarının ödenmediğini, ödemeyenlerin arasında bir cepten bir cebe para aktaran ve bağışları Sayıştay ve Meclis denetimi dışına çıkaran kamu kurumları olduğunu da biliyoruz. Onlardan da ses seda çıkmadı. Ama Türkiye’nin önemli müteahhitlerinden biri aradı. İktidara 5 müteahhit kadar yakın olmasa da, çok da uzak olmayan, önemli bir müteahhit.

(…)

Paraları ödemeyenlerin açıklanması konusunda, beni arayan müteahhit de ısrarcı olmuş.

“Paralar ödenmedi lafları çıkınca AFAD’ı aradım. ‘Lütfen ödemeyenleri açıklayın. Hepimiz töhmet altında kalıyoruz.’ dedim. ‘Açıklayamam’ dedi. Niye diye sordum. ‘Siyasi irade lazım. Siyasi irade talimat versin hemen açıklayayım.’ dedi.”

Arayan müteahhit konuştukça öfkeleniyordu. “En azından söz verdiği miktarları ödeyenleri açıklayın o zaman dedim. Güldü. Onu da yapamayacağını anladım. O zaman şimdi Acun Ilıcalı’ya söylüyorum. O gece kendini ortaya attı. O zaman o da düşsün bu ödenmeyen paraların peşine. O açıklasın kim ödedi kim ödemedi… Kim şu şerefsizler herkes öğrensin.”

Fatih Altaylı’nın yazısı