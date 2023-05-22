Fatih Altaylı: Öldüm mü zannettiniz tufeyliler

Habertürk’ten ayrılırken kaleme aldığım satırlar üzerine, bazı hadsizler abuk sabuk yorumlar yapmış.

Onlar da benim yazdıklarıma söylediklerime yani fikirlerime tahammül etmişler.

Vallahi ben size katlanmıyorum.

Çünkü sizi pek okumuyorum, pek dinlemiyorum.

Olmayan fikirleriniz de pek ilgimi çekmiyor.

Normal şartlarda benim için yok hükmündesiniz.

Benim sizinle tek sorunum, bu cehaletinizle, bu bilgisizliğinizle, bu topluma katkı sunmak aciz düzeysizliğiniz ile sürdürdüğünüz “Tufeyli” yaşamınız.

Ben sizin fikirlerinize bir şey demem ama hiçbir bilginiz, hiçbir liyakatiniz yokken TRT’ye, THY’ye oraya buraya yönetim kurulu üyesi yapılmanıza, kendi cemaatinizde bile hiç bir fikri karşılığınız, bir kıymetiniz yok iken sadece yalakalığınızdan ötürü kamu kaynakları ile yani bizim vergilerimiz ise ödüllendirilmenize kızıyorum.

Varlığınızla, yazdıklarınızla, saçma sapan fikirlerinizle hiçbir sorun yok. Çünkü ilgilenmiyorum.

Derdim ve sorunum madden üzerimizde yaşamanıza,

Halk fakirleşirken, halkın kaynakları ile sizin zenginleşmenizle.

Millete talkın verirken, ahlaksızca salkım yutmanıza.

Ben sizin bu halkın üzerinde sürdürdüğünüz yaşama katlanamıyorum.

Tahammülsüzlüğüm ona.

Ve size kötü bir haberim var.

Siz zannettiniz ki, ben Habertürk’e değil, hayata veda ediyorum.

Hiç sevinmeyin.

Buradayım.

Ölmedim.

Hayattayım.

Hem de daha canlı ve daha heyecanlı olarak.

Fatih Altaylı’nın yazısı