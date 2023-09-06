Fatih Altaylı: Kendine olunca afet, başkasına olunca marifet

İktidara ve iktidar medyasına göre seller ve doğa olayları AK Partili belediyelerin yönettiği kentleri vurup dağıttığı zaman olanlar “Allah’ın afeti”.

Aynı seller ve doğa olayları 25 yıl boyunca iktidar tarafından yönetilen ve 4 yıldır CHP’nin elinde olan İstanbul’u vurup dağıttı zaman olanlar ise “Ekrem’in marifeti”.

Dün gece yağmur ve sel Başakşehir ve çevresini vurunca Ak troller İmamoğlu’na saldırmaya başladılar ve “Hani kenti düzeltmiştin” demeye başladılar.

İmamoğlu tarihin yazdığı en mükemmel ve her şeye muktedir bir belediye başkanı diyemeyiz ama Başakşehir gibi AK Parti zamanında ortaya çıkmış ve AK Partili belediyeler tarafından yönetilip 25 yılda bu hale gelmiş bir ilçede yaşanan felakette bu ilçeyi 25 yıl yönetenlerin, belediye eliyle bu ilçeyi yoktan var edenlerin hiç mi suçu yok da, her şeyi 4 yıldır İstanbul’u iktidarın türlü engeline rağmen yönetmeye çalışan adama fatura kesiyorsunuz.

Tamam Ekrem kötü olsun ama, siz ondan da beter değil miydiniz!

İstanbul’da 2009’da sellerde 40 kişi öldüğünde Başkan kimdi!

Ben mi, Ekrem İmamoğlu mu, yoksa AK Partili Kadir Topbaş mı!

Fatih Altaylı’nın yazısı