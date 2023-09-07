Fatih Altaylı: Katarlı ‘kardeşlerimiz’ kira ödemekten kurtulacak 

Epey önce burada yazdım. “TRT’nin Ulus’taki boğaza nazır dev arazisini bu iktidar satar” diye.

Yazım pek itibar görmediği gibi, iktidar yanlılarının da eleştirilerine hedef oldum.

Gel zaman git zaman haklılığım ortaya çıkmaya başladı.

TRT’nin Ulus Kampüsü “deprem riski” nedeniyle boşaltıldı.

Metruk hale getirildi.

TRT İstanbul tesis ve stüdyoları şimdi Çekmeköy’de, boşaltılan bir askerî tesisin içindeki ormanlık alana inşa edilecek yeni yerine taşınacak ve Katarlı “kardeşlerimiz” kira ödemekten kurtulacak.

Ulus’taki boğaz manzaralı muazzam arazinin ise satışa hazırlandığı söyleniyor. Tamamı boğaz manzaralı Kuruçeşme-Ortaköy sırtlarındaki arazinin birkaç milyar dolar değerinde olduğu ve herkesin ağzını sulandırdığı bir gerçek.

Bana sorarsanız yeni sahibi şimdiden bellidir de, bizim henüz haberimiz yoktur.

Ne olsa İstanbul’da ve hatta Türkiye’de bundan daha “kupon” arazi yok.

Fatih Altaylı’nın yazısı