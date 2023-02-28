Fatih Altaylı: İktidara çok ama çok yakın bir kaynaktan gelen bilgi şaşırtıcı

Kızılay ile ilgili yurdun dört bir yanından ihbarlar, fotoğraflar yağıyor.

Üzerinde Kızılay logosu bulunan lüks araç fotoğrafları.

Ege kıyısında bir kasabamızdan Kızılay logolu bir BMW, bir başka yerden Kızılay logolu bir Mercedes.

Belli ki, birileri Kızılay’ı lüks yaşam kaynağı haline getirmiş.

Öğleden sonra ise iktidara çok ama çok yakın bir kaynaktan gelen bilgi şaşırtıcı idi.

“Meccanen görev yaptığını söyleyen Kızılay yöneticilerinin Kızılay çatısı altında kurdukları şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerine de bir göz atmak lazım” dedi.

Ne yazık ki, bu şirketler halka açık olmadığı için bizim bu bilgilere erişme imkanlarımız kısıtlı ve şeffaf olmayan ve her şeyi “şirket sırrı” ya da “devlet sırrı” olarak gören bir anlayış karşısında bu bilgilere biz ulaşamayız.

Bu iddiaları bizim mercek altına almamızı isteyenlerin, bu bilgilere ulaşmaları bizden çok daha kolay.

Yeter ki, ulaşacakları bilgiden korkmasınlar.

Fatih Altaylı’nın yazısı