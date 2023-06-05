Fatih Altaylı: Gözünün içine baka baka söyledi

Doğru ve yerinde bir atamadır.

AK Parti’nin bugün geldiği noktada bulup bulabileceği en iyi üç beş isimden biri, belki de birincisidir.

O da bunun bilicinde olarak devir teslim töreninde yaptığı ilk konuşmada “Türkiye’nin bundan böyle rasyonel politikalara dönmekten başka çaresi yoktur” diyerek, intikam bıçağını biraz daha kanırttı ve düne kadar izlenen politikaların “İrrasyonel” olduğunu mefhumu muhaliften söylemiş oldu.

“Rasyonel”, “Akılcı” ve “Bilime uygun” demek.

Akılcı politikalara dönmek demek, daha önce uygulanan politikanın akılcı ve bilimsel olmadığı anlamına geliyor.

Mehmet Şimşek bunu “Akılcılıktan uzak” Bakan’ın gözünün içine baka baka söyledi.

Bunu biz ya da muhalif olmakla “Suçlanan” ekonomistler söylediğinde bize “Dış güçlerin adamı, faizciler” diyenler bizim söylediklerimizi söyleyen Şimşek’i avuçlarını patlatırcasına alkışladılar.

Şimşek’in atanması, iktidarın geç de olsa “Hastalığı” kabul etmesi ve tedavi için doktor arayışına girmesidir.

Ancak doktorun teşhisinin kabulü ve vereceği reçetenin uygulanıp uygulanmayacağı ayrı bir sorudur.

İş doğru doktoru bulmakla bitmez.

Fatih Altaylı’nın yazısı