Fatih Altaylı: Eski üst düzey bürokrat Merkez Bankası başkanını uyardı

Geçmiş dönemde Türk bürokrasisinde önemli görevler üstlenmiş, sonrasında ise siyasete girip pişman olmuş bir eski üst düzey bürokrat dostum, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bankacılarla yaptığı toplantıdan sonra dışarıya sızanlarla ilgili Merkez Bankası Başkanı’nı uyarma ihtiyacı hissetmiş.

Şöyle diyor:

“Merkez Bankası Başkanı iyiniyetli ve vasıflı. Ama Merkez Bankacılığının ilk şartı, ‘konuşmamak’tır. Bir başka deyişle konuşurken ‘hiçbir şey söylememektir.’

Meşhur anekdottur, Ronald Reagan, Paul Volcker’ın görevi sona erdiğinde yerine FED’e başkan adayı ararken, tercihini soran James Baker’a ‘Aday çok iyi İngilizce konuşsun ama konuşurken şey söylemesin.’ demiştir.

Fatih Altaylı’nın yazısı