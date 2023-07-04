Fatih Altaylı: Erdoğan’ın basketbol videosundaki ayrıntı

Ne zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu ya da formu ile ilgili bir dedikodu başlasa, hemen bir basketbol videosu geliyor.

Tayyip Erdoğan, Saray efradı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile basket oynuyor.

Bu videolar çok gereksiz. Kimse 70 yaşına merdiven dayamış bir Cumhurbaşkanı’ndan basketbol şampiyonu olmasını beklemiyor. 28 Mayıs’ta basketbol milli takımı seçmeleri yoktu, Cumhurbaşkanı seçimi vardı. Millet de seçti. Sağlığı da yaşadığı sorunlara oranla iyi görünüyor.

O yüzden bu videolar gereksiz ve tam aksi bir etki yapıyor.

Çünkü sonuçta eski bir Bakan’ın koyduğu bu videoda Cumhurbaşkanı’nın pası alıp top sürmeye başladığı anda havanın aydınlık, pası verdiği anda ise dışarının karanlık olduğu dikkatli gözlerden kaçmıyor. Yani belli ki, montajlanmış bir video üzerinden manasız bir tartışma başlıyor.

Ya Cumhurbaşkanı saatlerce top sürüyor ya da eski Bakan kaş yapayım derken göz çıkartıyor. Eğer Cumhurbaşkanı’nın sağlığı ile ilgili halka bir şey açıklama ihtiyacı hissediliyorsa, Cumhurbaşkanı’nın sağlığından sorumlu olan hekimler aynen ABD’de olduğu gibi resmî bir açıklama yapar, konu kapanır.

Fatih Altaylı’nın yazısı