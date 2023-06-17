Fatih Altaylı: Erdoğan’ı aday gösterse seçtiremez

Bu hali ile CHP hiç kimsenin ama hiç kimsenin umurunda değil.

Muhalif seçmene, CHP’yi AK Parti mantalitesini devirebilecek başaktör olarak gören seçmene artık “Bana ne, ne … yerlerse yesinler” haleti ruhiyesi hakim olmuş.

Asıl tehlike budur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bunlara öyle bir tokat vuralım ki, bir daha kendilerine gelemesinler” söylemi ne yazık ki gerçekleşmeye başlamış.

Ama o tokadı vuran ne AK Parti ne de Recep Tayyip Erdoğan.

O tokadı kendi kendine vuran CHP’nin yönetimi.

Bu kafa ile yerel seçimden başarı beklemek aptallığın daniskasıdır.

Bu CHP yerel seçimde İstanbul’da değil Ekrem İmamoğlu’nu, Recep Tayyip Erdoğan’ı aday gösterse seçtiremez.

Kaybetmeyi başarı zannedenle kimse yol yürümez.

Abdüllatif Şener bile…

Fatih Altaylı’nın yazısı