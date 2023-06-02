Fatih Altaylı: ‘Erdoğan sonrası’ dönemin habercisi

Açık söyleyeyim, son 10 senede Erdoğan kabinelerinde kimin olduğu benim için hiç önemli olmadı.

Çünkü kim olursa olsun, politika belirleyici olan Erdoğan’dı. Tüm AK Parti iktidarı boyunca Ali Babacan dışında hiçbir Bakan’ın Erdoğan’ın arzusu ve talebi dışında bir şey yapma ihtimali yoktu.

Bu yüzden de kim gelirse gelsin yoğurdu Erdoğan gibi yemek zorunda idi.

Ama bugün kabineyi ben de çok merak ediyorum.

Adı geçenler arasında iktidarda güvendiğim tek tük isim de var ama yazmam. Yazarsam onlara zarar veririm.

Merakım onların yer alıp almaması ile ilgili değil, merakımın nedeni bu kez hem kabine, hem de şekillenecek parti yönetimi aynı zamanda “Erdoğan sonrası” dönemin de habercisi olacak olması

Bir anlamda “Halefini” bu kabine ve bu parti yönetimi gösterecek.

Fatih Altaylı’nın yazısı