Fatih Altaylı: Doğruyu Kılıçdaroğlu’nun söylediği çok açık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta, Osmangazi Köprüsü ile ilgili bir iddia ortaya attı ve dedi ki, “1 milyar 200 milyon dolara mal olan köprü için 7 yılda 4 milyar 600 milyon dolar para ödendi.”

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da çıktı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalan söylediğini iddia etti. Peki, kim yalan söylüyor?

Aslında hesap çok basit. Köprünün maliyeti, açık kaynaklara göre 1,4 milyar dolar. 1 Temmuz 2016’da açılan köprünün işletmecisi şirketin 7 yıllık hasılatı ise çok net.

Gündü 40 bin aracın geçiş ücreti. Ücret de 35 dolar artı KDV ile başladı bu yıl yaklaşık 50 dolar olacak.

Kaba bir hesapla araç başı ortalama 42 dolar desek hesap şöyle oluyor: 40 bin çarpı 365 çarpı 7 çarpı 42 dolar. Yani üç aşağı beş yukarı 4 milyar 300 milyon dolar.

Bunun ne kadarının geçen araçlardan ne kadarının Hazine’den ödendiği hesabı ayrı bir hesap ama Hazine’nin ağır bir yük altında olduğunu biliyoruz. Tabii bu 1,2 milyar dolar yatıran müteahhitleri ilgilendirmiyor.

Onlar 1,2 milyar dolara karşılık 7 yılda 4,3 milyar dolar aldılar bile ve bu kârlılığa kendileri bile inanamıyorlar. Köprü ve otoyolun işletmecisi 8 yıl daha köprü ve otoyolu işletmeye devam edecek. Ancak işin olumlu yanları da var.

Geçiş garantisinin süresi 1 yıl sonra doluyor. Bundan böyle Hazine garanti parası ödemeyecek. Ve bu ihale aslında başka bir müteahhit grubu için tezgahlanmıştı. Şimdi konsorsiyum o işi bozdu. Eğer bozmasalardı muhtemelen giren kazık çok daha büyük olacaktı.

Baştaki “Kim doğru söylüyor” sorusuna dönersek. Doğruyu söyleyenin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu çok açık.

Fatih Altaylı’nın yazısı